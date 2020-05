Réouverture des restaurants : Babette de Rozières pousse un coup de gueule (vidéo)

Lors d’un comité interministériel jeudi 14 mai, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé que les restaurants, bars et hôtels situés en zone verte (régions peu touchées par le Covid-19) allaient rouvrir le 2 juin. Une annonce accueillie avec soulagement par une partie des restaurateurs. Car comment vont faire ceux qui se trouvent en zone rouge ? Babette de Rozières dont le restaurant "La case de Babette" se situe à Maule dans les Yvelines (78) a tenu à témoigner dans "Morandini Live" ce vendredi. "C’est ridicule", estime la cheffe qui fait preuve de solidarité avec les étudiants ultramarins depuis le début du déconfinement. "A partir du moment où l’on applique des mesures sanitaires, je ne vois pas pourquoi il y a zone rouge et zone verte. Ça ne veut rien dire non plus car les gens qui sont en zone verte iront en zone rouge et vice-versa", explique la restauratrice, très concernée par le sort des Outre-mer par rapport au coronavirus.

Son restaurant est situé en zone rouge

"Je ne comprends pas cette retenue de nous dire qu’on ne peut pas ouvrir maintenant puisque les mesures sanitaires sont les mêmes", indique la cheffe qui estime que le gouvernement doit "préciser le protocole sanitaire pour savoir quand est-ce qu’il est validé et quand est-ce qu’on nous dit vraiment ce que nous avons à faire." "Le protocole est en cours de négociation avec le gouvernement", souligne de son côté Jérôme Dubus, conseiller de Paris La République en marche, présent sur le plateau de "Morandini Live". "Je trouve que cette histoire de zone verte / zone rouge, c’est complètement débile", conclut Babette de Rozières qui alerte également sur la situation financière des restaurateurs.

Par Ambre L