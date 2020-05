Réouverture des restaurants : Marc Veyrat partage son inquiétude (vidéo)

Le 2 juin, les restaurants et bars de France qui se situent en zone verte vont rouvrir. Comment les professionnels du secteur vont accueillir leurs clients ? Dans quelles conditions sanitaires ? Les restaurateurs se posent de nombreuses questions et attendent avec impatience les annonces du gouvernement sur les prochaines étapes du déconfinement. Invité de "Morandini Live" sur Cnews et Non Stop People ce mardi, le chef Marc Veyrat fait part de ses interrogations. "Il y a deux choses qui m’inquiètent : il y a une forme rurale et une forme urbaine. Dans les grandes villes, il y a un passage (dans les restaurants). Nous, dans les zones rurales, où il y a le plus de restaurants gastronomiques, on ne travaille que sur réservation. Que faut-il faire ?", s’interroge le chef étoilé.

Comment va-t-il faire vivre son restaurant ?

"Nous n’avons pas de date, aucune donnée et on a des travaux à faire. On n’est pas dans la grande hôtellerie, avec des multinationales qui font les travaux. Nous, il faut les faire. Est-ce qu’on va dire huit jours avant : ‘allez, on ouvre et dans quelles conditions’", continue Marc Veyrat. Le chef estime que la mesure des 100 kms doit être supprimée. "Nous sommes situés à 1850 mètres d’altitude. On travaille qu’avec les Suisses. Il faut que la zone de déplacement de 100 kms soit supprimée sinon on manque 50% de notre chiffre d’affaires", plaide-t-il. "On nous demande d’enlever une table sur 2, mais que va-t-on faire ? Je pense aux restaurateurs de Paris qui seront aussi en difficulté. Comment va-t-on faire notre chiffre d’affaires ? Comment va-t-on rentabiliser ?" s’inquiète Marc Veyrat. Le chef devrait avoir une partie de ses réponses jeudi lors de la présentation de la seconde phase de déconfinement par Édouard Philippe.

Par Ambre L