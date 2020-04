Samuel Le Bihan confiné sa fille autiste : il salue la décision d’Emmanuel Macron (vidéo)

Jeudi 2 avril était la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme. Emmanuel Macron en a profité pour annoncer un assouplissement des mesures de confinement concernant les personnes autistes. Le président de la République a ainsi annoncé que ces personnes allaient "pouvoir sortir un peu plus souvent", "avec leurs aidant". "Retrouver parfois vos lieux qui sont les vôtres, pouvoir sortir un peu plus est très important pour vous et pour vos proches", a ajouté le chef de l’Etat. Une annonce saluée par Samuel Le Bihan, père d’une petite fille autiste de 8 ans. "L’annonce du président était essentielle car il y avait des bombes à retardement", indique l’acteur en direct dans Morandini Live sur Cnews et Non Stop People.

"Il y avait des bombes à retardement"

"Ça peut permettre d’alléger les angoisses", précise le comédien. Le jeudi 2 avril, Samuel Le Bihan avait également profité de cette journée particulière pour dévoiler son quotidien bouleversé avec sa petite Angia. Dans "Morandini Live", l’acteur indique ainsi qu’expliquer le confinement a été "compliqué", "perturbant". Samuel Le Bihan rappelle qu’une plateforme digitale et téléphonique Autisme Info Services est à la disposition des parents. Le comédien est à l’initiative de cette infrastructure mise en place il y a un an. "On est là pour les (les parents ndlr) conseiller et faire du soutien psychologique", souligne Samuel Le Bihan qui estime qu’en cette période de confinement, il est important "de ne pas se sentir seul". "Depuis le début du confinement, on a eu quatre fois plus d’appel. Il y a un vrai désespoir", ajoute-t-il. Le numéro d’Autisme Info Services : 0800 71 40 40.

Par Ambre L