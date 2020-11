Sylvie Tellier "menteuse" et "voleuse" : Geneviève de Fontenay la charge (Vidéo)

Geneviève de Fontenay n'est pas contente. Cette semaine, la célèbre dame au chapeau a donné une interview au Parisien dans laquelle elle a fait savoir qu'elle ne participera pas aux 100 ans de Miss France. Si pour le moment, personne ne sait si l'édition anniversaire aura lieu le 19 décembre prochain au Puy du Fou à cause de la crise sanitaire du coronavirus, Geneviève de Fontenay a décidé de boycotter les festivités. Un choix qu'elle a expliqué à nos confrères. "D'abord, c'est un mensonge. La première Miss France, c'est en 1928, pas en 1920", a-t-elle dit.

Et de poursuivre : "Je ne vais pas leur apporter ma notoriété. Cette émission n'a plus d'âme. Ce n'est plus Miss France. Rien de nos terroirs. Les costumes n'ont rien de folkloriques, et les candidates ne sont pas à égalité. Elles sont présentées dans trois groupes différents, certains n'ont pas leur chance. Les gens me disent que ce n'est plus comme avant. Jamais de la vie, je n'y retournerai. Quand je dis que j'arrête, j'arrête".

"Elle ne m'a jamais parlé de ce centenaire"

Ce jeudi 19 novembre, Jean-Marc Morandini a reçu Geneviève de Fontenay dans "Morandini Live". La dame au chapeau a été invitée à revenir sur son coup de colère contre les 100 ans de Miss France. Et une nouvelle fois, Sylvie Tellier en a pris pour son grade. "Je suis en colère contre elle. Au fur et à mesure que le temps passe, elle veut dominer. Elle ne m'a jamais parlé de ce centenaire (...) Elle a annoncé au Puy du Fou que je serai là, c'est faux", a-t-elle dit, précisant qu'elle a le sentiment que la directrice du comité Miss France lui "vole" cette célébration.

A-t-elle le sentiment que Sylvie Tellier lui a menti ? "Bien sûr qu'elle a menti. C'est une menteuse - elle a fait croire aux Miss que je serai là - et une voleuse. Elle m'a volé cette histoire du centenaire. Elle a joint toutes ces filles, elles n'ont pas été remboursées de leurs frais de déplacement", a-t-elle lâché. À la fin de l'entretien, Geneviève de Fontenay a confié que cette histoire la rendait "triste". Et de conclure : "Sylvie Tellier n'a pas été honnête, elle veut briller".

Par Non Stop People TV