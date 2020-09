2Be3 - Filip Nikolic mort : Franck Delay lui rend un vibrant hommage pour son anniversaire

Filip Nikolic a marqué les esprits. Membre du premier boys bands français, les 2Be3, Filip Nikolic créait l’hystérie partout où il allait avec ses deux acolytes Frank Delay et Adel Kachermi. Le 16 septembre 2009, il meurt à l’âge de 35 ans. Selon son avocat, le chanteur devenu acteur aurait succombé à un arrêt cardiaque ou un abus de somnifères. Sa mort a beaucoup affecté Franck Delay, membre des 2Be3, qui avait confié en 2014 avoir mis beaucoup de temps à se remettre de la disparition de son ami. Sur le plateau du "Grand Show" sur Non Stop People, Franck Delay était revenu sur ses relations avec l’artiste décédé. "Nous n’avions plus les mêmes loisirs, les mêmes hobbies, on avait chacun notre vie. Malheureusement, il avait un caractère assez fort, il était en perpétuelle compétition. (…) Mais quand on était ensemble, ça marchait très bien", affirmait Franck Delay.

"Je pense toujours à toi"

Plus de dix ans après la mort de Filip Nikolic, Franck Delay lui rend régulièrement hommage sur les réseaux sociaux. Ce mardi 1er septembre 2020 est un jour spécial pour Filip Nikolic. En effet, le défunt chanteur aurait célébré ses 46 ans. L’occasion pour Franck Delay de lui rendre un vibrant hommage sur son compte Instagram. "Salut mon pote, tu aurais 46 ans aujourd’hui. Cette photo a été prise d’ailleurs pour l’anniversaire de tes 30 ans qu’on a fêté chez toi dans une maison que tu avais acheté à côté de là où tu as grandi à Longjumeau en 2003 avec toute la 2be family", écrit-il en légende d’un cliché des 2Be3 accompagnés de quelques amis. "Je pense toujours à toi, avec toutes les scènes que je fais avec les Gbb avec qui je m’entends comme nous, nous entendions à l’époque. j’ai toujours une anecdote à raconter à ton sujet, tellement tu étais fou, désinvolte, ambitieux, effronté, charismatique, sensible, susceptible, impulsif, excessif trop… généreux sur un point et égoïste sur un autre. Avec un peu de patience tu aurais pu faire de belles choses ! Plus on parle de toi moins on t’oublie. Je t’embrasse où que tu sois", conclut-il.

