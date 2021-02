2be3 : Frank Delay revient sur la fin du groupe et évoque ses "cauchemars" (Exclu vidéo)

Le 28 septembre dernier, Evelyne Thomas a débarqué sur Non Stop People aux commandes d'une toute nouvelle émission dans laquelle elle reçoit une personnalité pour échanger avec elle aussi bien sur son actualité que sur sa vie privée. Ainsi, depuis son arrivée sur la chaîne, l'animatrice phare de "C'est mon choix" sur Chérie 25 a échangé avec un panel de stars, de Clara Morgane à Danièle Evenou en passant par Vincent McDoom ou plus récemment Michèle Torr. Lors de son passage dans l'émission, cette dernière a accepté de revenir sur le décès de Christophe, survenu en avril 2020 des suites du coronavirus.

Avec Christophe, l'artiste de 73 ans a eu un fils Romain que le chanteur n'a pas souhaité reconnaître. "Il a été très marqué et très mal quand Christophe est décédé, mal d'être tenu à l'écart un petit peu par.... (NDLR, elle ne termine pas sa phrase). Je ne veux pas m'étaler là-dessus, mais mon fils a beaucoup souffert, alors qu'il voyait Christophe, et qu'ils étaient en contact et qu'ils se voyaient en cachette, voilà", lâchait-elle.

"On commence à être distant les uns envers les autres..."

Ce jeudi 25 février, Evelyne Thomas reçoit Frank Delay dans son émission diffusée sur Non Stop People. Et sans surprise, l'acteur vu dans "Les Mystères de l'amour" a accepté de revenir sur ses années passées au sein des 2be3. Si le groupe a connu un énorme succès, Frank Delay a souvent pensé au jour où le rêve prendrait fin. "Personnellement, j'avais toujours peur de ça. Rien n'est acquis. J'en faisais des cauchemars un petit peu de temps en temps quand même", dit-il à Evelyne Thomas dans un extrait inédit. Tout s'est arrêté en 2001 pour les 2be3. Comment l'a-t-il vécu ? "Il y a un laps de temps où on se demande ce qu'on peut faire (...) J'ai eu la chance d'avoir mes enfants, ça m'a canalisé de m'en occuper pendant quatre, cinq ans et ensuite j'ai repris les choses en main", dit-il.

Pourquoi ça s'est arrêté ? "Il y a eu un essoufflement. Les radios ne nous passaient plus non plus. Je pense qu'on avait fait beaucoup d'images et que ça saoulait un peu les gens. On a pris un an pour travailler sur un album en anglais. On est revenu avec un album en anglais qui n'a pas vraiment plu. Fallait chanter en français, fallait faire des chansons françaises (...) Et puis, on vieillit. On a envie de faire des choses chacun de notre côté. Filip Nikolic a des propositions pour faire 'Navarro'. Il va le faire, ça va lui prendre du temps. Il n'a pas envie de faire des galas (...) Il veut faire des grandes scènes, on s'essouffle et puis on commence à être distant les uns envers les autres, et puis chacun vit sa vie. Les choses s'arrêtent", répond-t-il.

Par Non Stop People TV