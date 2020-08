Abd al Malik : le rappeur devient papa pour la quatrième fois

La famille d'Abd al Malik et Wallen s’agrandit. Si les concerts ne sont pas encore autorisés à reprendre à cause de la pandémie de coronavirus, le festival de Ramatuelle a été maintenu du 28 juillet au 10 août, dans le respect des règles sanitaires. Ainsi, le rappeur Abd al Malik a pu se produire sur scène ce lundi 10 août pour présenter son nouveau spectacle "Le jeune Noir à l'épée". A l'occasion de ses retrouvailles avec le public, Abd al Malik a donné une interview à Nice Matin où il a annoncé une heureuse nouvelle concernant sa vie personnelle.

Le couple accueille son quatrième enfant

Malgré sa discrétion sur son couple avec la chanteuse Wallen, l'écrivain et réalisateur a révélé la naissance de leur quatrième enfant. "Nous venons d'accueillir notre quatrième enfant. Elle a un mois. C'est du tout frais moulu", a-t-il confié. Abd al Malik a également dévoilé le prénom et le sexe de leur bébé : "Elle s'appelle Aliyah". Le couple a ainsi accueilli sa première fille. Ensemble depuis vingt ans, Abd al Malik et Wallen qui se sont mariés en 1999, sont déjà les parents de trois garçons, âgés de 19 ans, 9 ans et 6 ans. Formant un couple solide avec Wallen, Abd al Malik lui avait partagé une belle déclaration lors de son anniversaire en janvier dernier : "Une année de plus pour La Reine Wallen. Lorsque la perfection s’incarne, que te dire de plus... Si ce n’est je t'aime". Avec l'arrivée de leur petite fille, les deux artistes écrivent une nouvelle page de leur belle histoire.

Par Marie Merlet