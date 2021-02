Abd al Malik : ses difficultés financières à cause de la crise sanitaire

La crise sanitaire touche tout le monde. Très impacté, le milieu de la culture voit le travail de nombreux artistes chamboulé. En l’absence de concerts, spectacles, ou de salles de cinéma ouvertes, de nombreux projets n'ont pas pu être présentés au public. Alors que certains tentent de trouver d'autres moyens pour divertir comme Gad Elmaleh et Kev Adams, d'autres ont aussi rencontré des difficultés financières. Dans ce cas, Abd al Malik s'est confié sur l’impact du Covid-19 dans sa vie dans l'émission "Ça fait du bien" d'Anne Roumanoff sur Europe 1 ce 1er février. Le rappeur a expliqué avoir dû déménager pour des raisons financières. "Vous avec le confinement, le Covid, vous avez dû déménager. Vous étiez dans les beaux quartiers, vous le dîtes dans le livre et vous êtes parti dans un quartier moins bien en fait. Vous aviez moins d'argent parce que tout s'est annulé", a rapporté Anne Roumanoff d'après ce que raconte Abd al Malik dans son dernier livre "Réconciliation".

"Ca permet de relativiser"

"En fait, on était sur la route et vous savez, nous on est un peu des éternels précaires, on est des saltimbanques en fait. On va sur scène, à votre bon coeur d'une certaine manière", a expliqué le rappeur devenu papa pour la quatrième fois en août 2020. Mais la situation a permis à Abd al Malik, touché par la Covid-19 au début de la crise sanitaire, de relativiser. "Le fait d'avoir eu le Covid, le fait de s'être rendu compte du désespoir à la fois du sien propre, mais aussi celui des autres, ça permet de relativiser énormément et le fait de déménager, le niveau social baisse, etc... on relativise. On se rend compte de ce qui est vraiment important et ce qui ne l'est pas", a-t-il confié avant d'évoquer son ressenti face à la maladie : "J'ai eu peur, vraiment. J'ai eu peur et ça a été l'une des motivations, c'est pour ça que j'ai écrit Réconciliations. C'est-à-dire que moi très jeune, j'ai été confronté à la mort pour plein de raisons, mais quand c'est soi en direct, il y a une prise de conscience de sa finitude et vraiment, ça a été très particulier".

Par Marie Merlet