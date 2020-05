Adèle amaigrie fait son retour sur Instagram : combien de kilos a-t-elle perdu ?

Après avoir vendu des millions d’albums à travers le monde et après avoir battu bien des records dans le domaine musical, Adele fait désormais les gros titres au sujet de sa vie privée. En avril 2019, c’est d’abord son divorce soudain avec Simon Konecki qui a été annoncé. La chanteuse étant à l’initiative du divorce, elle pourrait d’ailleurs devoir céder la moitié de sa colossale fortune à son ex, qui n’est autre que le père de son fils Angelo.

Depuis quelques mois, la chanteuse anglaise fait également beaucoup parler d’elle à cause de sa surprenante perte de poids. Tout a commencé quand Adele est apparue très amincie à l’anniversaire du chanteur Drake en octobre 2019. C’est ensuite à l’occasion des fêtes de fin d’année que l’artiste prenait la pose sur Instagram, encore une fois délestée de quelques kilos. Cinq mois après cette dernière apparition, Adele vient de faire son grand retour avec fracas.

Moins 45 kilos sur la balance

Ce mardi 5 mai 2020, l'interprète de "Hello" fêtait ses 32 ans. Et bien qu’elle ne soit pas très active sur les réseaux sociaux, ses fans n’ont pas hésité à inonder ses photos et sa messagerie privée de messages de vœux. De quoi toucher la chanteuse en plein cœur. Ce mercredi 6 mai 2020, elle a donc décidé de publier une toute nouvelle photo pour donner de ses nouvelles.

Sur ce cliché, Adele prend la pose moulée dans une petite robe noire et juchée sur des escarpins assortis. Méconnaissable, la chanteuse a visiblement encore perdu beaucoup de poids. En légende, elle écrit : "Merci pour tout cet amour à l’occasion de mon anniversaire. J’espère que vous restez tous en sécurité et sains d’esprit pendant cette période folle. Je tiens à remercier tous ceux qui sont en première ligne, les travailleurs essentiels qui nous gardent en sécurité tout en risquant leur vie ! Vous êtes nos anges".

Si Adele a décidé de perdre du poids, c’est avant tout pour se sentir mieux dans sa peau et pour être "une maman en meilleure santé". Si certains médias britanniques affirment qu’elle aurait simplement misé sur un rééquilibrage alimentaire adapté et la reprise progressive d’une activité physique, d’autres avancent qu’Adele aurait eu recours à la sleeve, une intervention chirurgicale qui consiste en l’ablation d’une partie de l’estomac.





Par E.S.