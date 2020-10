Adele évoque avec humour sa perte de poids

Cinq ans après la sortie de son dernier album, Adele a fait son retour sur la scène du Saturday Night Live ce samedi 24 octobre. A la présentation de la célèbre émission humoristique américaine, la chanteuse anglaise a joué la carte de l'humour. Pour ouvrir le programme avec le traditionnel monologue, Adele n'a pas hésité à se moquer de sa perte de poids qui a beaucoup fait parler depuis un an. A propos de son physique "un poil différent", la chanteuse a plaisanté : "Je sais que j'ai l'air vraiment, vraiment différente depuis que vous m'avez vue pour la dernière fois. Mais en fait, à cause de toutes les restrictions de Covid et de toutes les interdictions de voyager… J’ai dû voyager léger ! Je ne pouvais emmener qu’une moitié de moi-même. Et c'est la moitié que j'ai choisie !".

Une impressionnante métamorphose

Séparée de son mari Simon Konecki et père de son fils Angelo en 2019 après huit ans de relation, Adele était ensuite apparue de plus en plus amincie au fil des mois. Métamorphosée, la chanteuse avait suscité de nombreuses réactions sur son impressionnante perte de poids en partageant des clichés sur Instagram. En suivant un régime draconien très plébiscité à Hollywood, la jeune femme aurait réussi à perdre 45 kilos. Si Adele a décidé de maigrir, c’est avant tout pour se sentir mieux dans sa peau et pour être "une maman en meilleure santé". "Elle aime sa transformation physique. Elle est plus confiante, s'habille différemment et semble simplement plus heureuse dans l'ensemble", avait confié une source proche d'Adele au magazine People.

Adele's Monologue! — Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) October 25, 2020

Par Marie Merlet