Adele métamorphosée : Amaigrie, ses photos de Noël choquent la Toile

Son divorce semble avoir changé beaucoup de choses dans la vie d’Adele. En avril dernier, la chanteuse britannique avait en effet annoncé sa séparation de Simon Konecki : "Adele et son mari Simon Konecki se sont séparés […] Ils se sont engagés à élever leur fils ensemble avec amour. Comme toujours, ils demandent le respect de leur vie privée. Il n'y aura pas d'autre commentaire" pouvait-on lire à l’époque dans un communiqué relayé par l’Associated Press. La fin d’une histoire longue de huit ans qui semble avoir rapidement motivé Adele à changer certaines choses dans sa vie.

"Où est passée Adele ?"

Très discrète sur les réseaux sociaux, la chanteuse britannique est en effet apparue de plus en plus amincie au cours des derniers mois sur les rares publications qu’elle partageait. Mais ce lundi 23 décembre, elle a littéralement choqué les internautes avec les deux photos qu’elle a partagées sur Instagram. Métamorphosée, Adele est presque méconnaissable sur ces deux clichés au côté du Grinch et du Père Noël et ses fans ont été nombreux à lui signaler : "Où est passée Adele" s’est par exemple étonné un internaute, "Wow, on dirait quelqu’un d’autre" a renchéri un autre. Un joli cadeau de Noël pour les fans d’Adele puisque la chanteuse était absente des réseaux sociaux depuis deux mois.

Par Benjamin S.