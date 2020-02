Adele métamorphosée et de plus en plus amincie à l'after des Oscars

Depuis plusieurs mois, Adele affiche une toute nouvelle silhouette. Amincie, la chanteuse britannique a perdu plusieurs kilos en l'espace de quelques mois. Après sa rupture en avril dernier avec son mari Simon Konecki, Adele aurait suivi de nombreuses séances de sport avec un entraîneur personnel à Los Angeles, avait rapporté US Weekly. Résultat, la chanteuse a fondu et est apparue transformée à la soirée après la cérémonie des Oscars, organisée par Jay-Z et Beyoncé ce dimanche 9 février. Sur un cliché partagé par l'animatrice polonaise Kinga Rusin sur Instagram, elle a dévoilé sa perte impressionnante de poids dans une robe léopard avec des sequins.

Adele méconnaissable

"Je ne l'ai pas reconnue parce qu'elle est si maigre maintenant", a écrit la présentatrice en légende. À ses yeux, Adele avait l'air d'avoir perdu 30 kilos. "Nous avons parlé en riant jusqu'à ce qu'elle dise son nom...", a-t-elle lâché lorsqu'elle a reconnu Adele. Mieux dans son corps, la chanteuse a entamé ce changement pour son fils Angelo, âgé de six ans. "Elle savait qu'elle devait changer quelque chose car elle veut être la maman la plus saine possible", avait expliqué une source à People. Pour retrouver la ligne, Adele n'a pas manqué d'efforts avec une routine sportive faite de séances de "cardio, d’entraînement en circuit et de Pilates". Et en changeant son régime alimentaire selon sa coach personnelle Camila Goodies au Sun avec "une alimentation saine et équilibrée, mangeant moins de calories par jour en dépensant plus d'énergie".

Par Marie Merlet