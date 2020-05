Adeline Blondieau : "l'enfer" qu'elle a vécu avec Johnny Hallyday raconté par Bernard Montiel

Adeline Blondieau a fait un retour fracassant à la télévision. En effet, lors de sa participation à l'émission de Faustine Bollaert baptisée "Ca commence aujourd'hui" et diffusée sur France 2 le 22 mai dernier, l'actrice de 49 ans a balancé sur la série "Sous le soleil" dans laquelle elle a incarné pendant de nombreuses années le personnage de Caroline Drancourt. Si elle a parlé d'une "ambiance épouvantable" en coulisses, elle a expliqué les raisons de son départ. "J'ai arrêté au bout de 14 ans parce que je pense qu'humainement, c'est très difficile les tournages et que c'est une vie où on ne vous laisse pas beaucoup de part à votre intimité, qu'on vous prend beaucoup de choses : votre temps, votre santé... Et tout le monde s'en fout".

Dans cette même émission, Adeline Blondieau avait parlé du calvaire qu'elle a vécu après son mariage avec Johnny Hallyday, qu'elle a épousé deux fois dans les années 90. "Ça a été très violent, parce que j'avais 18 ans. J'étais très jeune. Il y avait une très grande différence d'âge. Les fans étaient très agressifs envers moi et c'était très compliqué de se faire taper dessus, cracher dessus, insulter quand on rentrait ou quand on sortait de chez soi".

"Celle qui a le plus trinqué, c'est elle"

Lundi 25 mai, dans "C que du kif !" - la nouvelle formule de "Touche pas à mon poste" sur C8 - Bernard Montiel en a dit plus sur ce qu'Adeline Blondieau a vécu, évoquant un "enfer". "Dans l'esprit des fans, c'est Sylvie Vartan qui reste la femme de Johnny parce qu'ils ont chanté ensemble, ils ont démarré ensemble. Et pour tout le reste, ça a été difficile. Mais celle qui a le plus trinqué, c'est elle ! La pauvre, elle a vraiment vécu l'enfer. Elle a été élégante de ne pas le raconter", a-t-il dit.

Le chroniqueur a continué ses confidences : "L'élégance suprême, c'est qu'elle n'a pas voulu s'appeler Hallyday par la suite. Alors que souvent, ça peut aider. Elle a été très sobre, très mignonne".

