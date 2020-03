Alain Delon "Facho" : l'étrange hommage de Madonna

Personne ne l'a vu venir ! Depuis le 18 février dernier et jusqu'au 11 mars prochain, Madonna est en résidence dans la mythique salle parisienne du Grand Rex. En roue libre, la reine de la pop se livre au petit "happening" venu l'applaudir. Politique, religion… Aucun sujet n'échappe à l'artiste qui se lance dans des débats en solo ou encore partage une coupe de champagne avec l'un de ses fans. Parmi ses rituels, Madonna n'oublie jamais de prendre un selfie avec le public pour la bonne cause. Alors que les portables sont interdits pendant le show, le cliché est mis en vente au profit de sa fondation Raising Malawi.

Un souvenir unique de sa prestation remporté à 4.200 euros par un certain Alain "qui travaille chez l'Oréal", ce mercredi 4 mars. Heureuse d'avoir récolté cette jolie somme, Madame X lâche : "Oh comme Alain Delon ! Je l’adorais, mais on m’a dit qu’il était facho maintenant". Visiblement très fan de l'acteur français, ce n'est pas la première fois que Madonna parle de lui. En 2015, elle confiait qu'il était son "béguin d'adolescente ridicule", après avoir admis qu'elle a "vu tous les films d'Alain Delon" qu'elle trouve "tellement charismatique". Toujours aussi admirative de l'icône du cinéma français, elle l'évoquait même dans son titre "Beautiful Killer" sorti en 2012 : "You’re a beautiful killer but you’ll never be Alain Delon".

Madonna retrouve Jean Imbert à Paris

Toujours là "en chair et en os", Madonna compte bien aller au bout de sa tournée malgré ses douleurs aux genoux. Après l'annulation de son concert dimanche dernier, elle confiait sur Instagram : "Si seulement mes genoux ne se tordaient pas, que le cartilage de se déchirait pas, que rien ne faisait mal et que les larmes ne coulaient pas... Hélas, c’est ce qui arrive (…) Merci pour votre compréhension Paris !" C'est chez Jean Imbert que l'artiste a trouvé du réconfort après sa chute sur scène deux jours avant. Accompagnée du réalisateur césarisé des "Misérables" Ladj Ly, Kim Chapiron, la comédienne Ludivine Sagnier, l’artiste JR et le journaliste Mouloud Achour, la maman de Lourdes a dîner au restaurant "Mamie" (XVIe arrondissement) tenu par le gagnant de "Top chef" en 2012.

Il faut dire que le chef cuisinier et Madonna ont tissé une belle amitié. Dans une interview accordée à GQ en 2019, il confiait être devenu très ami avec de nombreuses célébrités américaines dont Madonna : "Je sais que si je suis à New York ou à Los Angeles et que j’ai besoin d’un endroit où dormir, je peux les appeler. Les grandes stars paraissent inaccessibles. Quand on a accédé à la confiance, la relation est aussi simple qu’avec quelqu’un de “normal”. Ils disent que je suis 'one of them', que je suis un artiste".

Par C.F.