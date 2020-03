Alain Turban : combien lui rapporte son tube "Santa Monica" par jour ? (exclu vidéo)

En 1980, Alain Turban, chanteur 100% Montmartrois, cartonne avec son tube "Santa Monica". La chanson deviendra même disque d’or. Vedette des années disco, Alain Turban voit le succès le quitter quelques années plus tard. L’artiste peut toutefois se targuer de continuer à gagner de l’argent grâce à son tube. Invité de "L’Instant de Luxe" sur Non Stop People, Alain Turban s’est confié sur le sujet. Si le titre a cartonné dans les années 80 et qu’il a pu en tirer pleinement profit, il continue aujourd’hui à percevoir une petite somme d’argent.

"On a fait 800 000 étiquettes à l’époque. On continue à se vendre dans des compilations", indique ce grand ami de Michou, soulignant qu’il est co-auteur de "Santa Monica". Pendant plusieurs années, la diffusion de cette chanson lui a permis ainsi de gagner "100 euros par jour". Un chiffre bien loin de celui que touche Patrick Hernandez, autre star des années disco avec son tube "Born to be alive". Sur Non Stop People aussi, le compositeur avait déclaré "qu’il gagnait entre 800 et 1500 euros par jour (avant impôts) 365 jours sur 365."

"Un artisan de la chanson française"

Même si "ce n’est plus le cas aujourd’hui", Alain Turban a également pu gagner de l’argent grâce aux tournées auxquelles il a participé. "Ça dépend des tournées. Quand j’ai fait la tournée "Age tendre et tête de bois", je prenais 400 euros par jour", indique le chanteur qui admet toutefois que "ce n’est pas énorme" et qu’il avait "250 euros d’impôts." Avec cet argent gagné, Alain Turban a dépensé de façon raisonnée. "Je me suis produit, je réinvestis, j’ai fait le Casino de Paris, des Olympias. J’ai monté ma boîte de prod", témoigne-t-il sur Non Stop People. "Je suis un artisan de la chanson française", conclut Alain Turban.

Par Ambre L