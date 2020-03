Alan Merrill : L'auteur de I Love Rock'N'Roll est mort des suites du coronavirus

Chaque jour, le coronavirus fait des milliers de victimes à travers le monde. Après l'ancien ministre Patrick Devedjian qui est mort du Covid-19 dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 mars, une autre célébrité, qui a marqué toute une génération a perdu la vie. Ce dimanche 29 mars, le coronavirus a emporté Alan Merrill, le co-auteur du tube "I Love Rock’N’Roll", à l'âge de 69 ans. De son vrai nom Allan Preston Sachs, le chanteur est né à New York en 1951 et a rapidement connu le succès. Il a notamment débuté sa carrière de rockeur à New York avec le groupe The Arrow. C'est sa fille, Laura Merrill qui a fait part de cette tragique disparition sur son compte Facebook et elle a adressé un message rempli d'amour à son défunt père, parti trop tôt.

"J'ai appris qu'il était parti"

La fille d'Alan Merrill, Laura, a annoncé la mort de son père sur son compte Facebook ce dimanche 29 mars. Elle a notamment écrit ces quelques mots : "Le coronavirus a pris mon père ce matin. On m’a donné deux minutes pour lui faire mes adieux avant d'être pressée de sortir. Il semblait si paisible et quand je suis partie, j'avais encore une lueur d’espoir qu’il ne finisse pas sur un bandeau d'informations de CNN ou de la Fox. J’ai marché cinquante pâtés de maisons jusqu'à chez moi, toujours l’espoir dans mon cœur (...) Quand j'ai franchi les portes de mon appartement, j’ai appris qu’il était parti.". Un message bouleversant. La rockeuse Joan Jett, qui a repris son tube "I Love Rock’N’Roll" a tenu à lui rendre hommage et a adressé quelques mots de soutien à sa famille. Elle a écrit sur Twitter : "Je me souviens encore regarder The Arrows à la télé à Londres, et être époustouflée par cette chanson qui résonnait en moi. C'est avec une profonde gratitude et beaucoup de tristesse que je lui souhaite un beau voyage de l'autre côté.".

Par Solène Sab