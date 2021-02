Alicia Aylies : Miss France 2017 se lance dans un projet étonnant

Certaines rêvent de faire de la télé, comme Amandine Petit élue Miss France 2021, d’autres reprennent leurs études, à l’image de Marine Lorphelin qui veut devenir médecin. Une chose est sûre : l’élection de Miss France ouvre des portes ! Et ce n’est pas Iris Mittenaere, élue Miss France et Miss Univers en 2016, qui pourra dire le contraire. Depuis la fin de son sacre, Iris Mittenaere enchaîne les projets. Il y a encore quelques jours, les téléspectateurs de TF1 la retrouvaient dans le programme Ninja Warrior en tant que co-animatrice aux côtés de Denis Brogniart et Christophe Beaugrand. Pour Alicia Aylies, sacrée Miss France en 2017, ce n’est pas le monde audiovisuel qui l’intéresse mais la musique !

Alicia Aylies signe chez un label

En effet, la jolie brune a surpris ses 413 000 abonnés sur Instagram en annonçant qu’elle se lançait dans un tout nouveau projet. "Je suis tellement heureuse de pouvoir vous annoncer ma signature chez @rudempiremusicgroup !! C’est officiellement parti pour une nouvelle aventure et cette fois-ci dans la musique. J’ai vraiment VRAIMENT hâte de pouvoir partager avec vous nos petites pépites haha. Merci à @jahyanaiking d’y croire avec moi", a-t-elle écrit en légende d’une photographie postée dans la nuit de lundi à mardi sur laquelle on peut la voir signer son contrat. Pour l’heure, Alicia Aylies n’a pas donné plus de détails sur ce projet. Quoi qu’il en soit, ses fans ont déjà hâte d'écouter les "pépites" que promet Alicia Aylies. "Pressée d’écouter tout ça", "Vraiment génial", "Félicitations pour ce nouveau projet et cette nouvelle aventure qui commence, Hâte de t’entendre", peut-on lire dans les commentaires.

Par Matilde A.