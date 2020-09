Alizée bientôt de retour sur scène ? Elle répond !

Vingt ans après la sortie de son titre culte "Moi… Lolita", c’est bien loin des strass et des paillettes qu’Alizée profite de sa famille. Installée en Corse avec ses deux filles, la chanteuse et son compagnon Grégoire Lyonnet, qu’elle a rencontré lors de sa participation à "Danse avec les Stars", ont ouvert leur école de danse pour enfants à Ajaccio. Dans une interview accordée au magazine Elle, l’ancienne protégée de Mylène Farmer s’est confiée sur la suite de sa carrière.

Est-elle prête à remonter sur scène ? "Je n'ai pas de prévision sur mon avenir dans la chanson. En fait, ce n'est pas l'envie qui n'est plus là, mais ce que je faisais il y a 20 ans, ça me paraîtrait tellement compliqué de le faire maintenant. Ça me botte moins de faire ça parce que du coup, j'ai trouvé une direction qui me plaît vraiment beaucoup, c'est la danse, c'est l'enseignement, c'est profiter aussi de ma famille…", a-t-elle expliqué.

Alizée, égérie pour une marque de beauté !

N’ayant pas encore "fait des choix", elle raconte : "Je continue ce que je fais et si l'occasion se présente à un moment où je me sens prête, alors je le ferai. J'ai toujours fait les choses au moment où ça arrivait, en coup de coeur". Ainsi, son retour dans la musique "n'est pas prévu dans un futur proche". À défaut de la retrouver derrière un micro, ses fans ont découvert le nouveau look qu’elle a opté pour la KVD Vegan Beauty.

"J'ai accepté pour plusieurs raisons. La toute première, c'est parce que KVD Vegan Beauty est une marque que je connaissais et que j'aimais bien, surtout pour ce qu'elle représente. Ensuite, c'est vraiment un véritable clin d'œil à ma chanson et j'ai trouvé ça sympa pour les 20 ans de "Moi… Lolita" de collaborer avec la marque. C'est une belle manière de fêter cet anniversaire", a-t-elle expliqué.

Par C.F.