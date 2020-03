Alizée dévoile le visage de sa fille Maggy pour fêter ses 4 mois

Le 24 novembre 2019, la petite Maggy a fait le bonheur d'Alizée et de son compagnon Grégoire Lyonnet. En effet, le couple vit le parfait amour depuis qu'ils se sont rencontrés sur le plateau de Danse Avec les Stars. La chanteuse était venue en tant que candidate et a eu la chance de faire équipe avec Grégoire Lyonnet, danseur de l'émission depuis plusieurs années. Ils se sont mariés en Corse en 2016, après trois ans de vie commune.

Et afin de sceller leur amour, le couple a donné naissance à une petite fille, Maggy le 24 novembre dernier. Alizée partage très souvent des photos de sa petite fille sur les réseaux sociaux. Elle avait déjà dévoilé une petite partie de son visage pour ses 3 mois.

alizée dévoile sa "boulette"

Aujourd'hui, pour fêter ses 4 mois, la chanteuse vient de poster un nouveau cliché. Entourée de ses doudous dans son berceau, on découvre le visage de Maggy et par la même occasion, le surnom que sa maman lui donne. La femme de Grégoire Lyonnet qui se trouve en chômage technique à cause du coronavirus, a accompagné la photo de la légende suivante : "Happy 4 mois ma boulette #24 #Maggy #love".

Les internautes ont visiblement été très attendris par cette photo. C'est le cas notamment de l'ancienne animatrice de "Danse avec les stars" Sandrine Quétier qui commente "Elle est à croquer".

Il y a quelques jours, la jeune femme avait mis sa petite fille en scène pour un bel hommage au personnel hospitalier qui travaille dure en ces temps de crise sanitaire. On voyait alors la petite, tenant une pancarte dans sa main sur laquelle était écrit : "1 like pour ma marraine qui travaille à l'hôpital d'Ajaccio. Merci. Maggy".

Par J.F.