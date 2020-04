Alizée fête les 5 mois de sa fille avec une adorable photo

Alizée est une maman comblée. Elle passe actuellement son confinement dans sa maison sur les hauteurs d'Ajaccio en Corse. Et cette période difficile pour tout le monde lui permet de passer du temps avec ses filles.

En effet, elle est confinée avec son chéri Grégoire Lyonnet, sa fille Annily, âgée de 15 ans, née de sa précédente union avec Jérémy Chatelain, mais également sa petite fille Maggy.

Au début de la crise, le couple avait dû fermer leur studio de danse par mesure de sécurité : ""Nous sommes malheureusement concernés par les rassemblements interdits de plus de 50 personnes étant donné que nous avons deux salles, donc deux cours en même temps, sans parler des élèves et des parents qui se croisent à l'intercours".

alizée, maman heureuse

Alizée a été maman pour la deuxième fois il y a 5 mois maintenant, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est plus heureuse que jamais. Ce bébé est né de son union avec Grégoire Lyonnet. Et leur rencontre est pour le moins improbable puisqu'ils se sont rencontrés quand la chanteuse participait à Danse Avec les Stars. Depuis, ils ne se sont jamais quittés et se sont mariés en 2016.

Ce vendredi 24 avril, Alizée vient de poster une nouvelle photo sur son compte Instagram. Elle dévoile un adorable cliché de sa petite fille Maggy pour ses 5 mois. Il y a quelques semaines, elle dévoilait une partie de son visage à ses abonnés, conquis, au vu des nombreux commentaires. On peut lire notamment "Magnifique…tout le modèle, la pose et la jolie tenue", "une vraie poupée la puce", ou encore "trop mignonne cette jolie poupée".

Par J.F.