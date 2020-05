Alizée fête les 6 mois de sa fille Maggy avec d’adorables photos

Depuis le succès de son titre "Moi Lolita", Alizée en a fait du chemin. La jeune chanteuse a connu le succès en France comme à l’étranger. Elle fait partie du casting de l’émission Dans avec les Stars lors de la saison 4 diffusée en 2014. Victorieuse du programme avec Grégoire Lyonnet, elle a également trouvé l’amour dans les bras du danseur. Ensemble, ils créent un studio de danse à Ajaccio, ville d’origine de la jolie brune. Le couple se marie en juin 2016 et accueille une petite Maggy en novembre 2019. Déjà maman d’Annily née de son union avec le chanteur Jérémy Chatelain en 2005, il s’agit du deuxième enfant pour Alizée et du premier pour Grégoire Lyonnet. Pour fêter les six mois de leur petite dimanche 24 mai, Alizée a publié deux adorables clichés.

Les internautes sous le charme

Si elle poste de tendres photos de sa petite dernière, Alizée cache généralement une partie du visage de Maggy. Sur les photos partagées dimanche 24 mai, on découvre la bouille de son bébé et elle est vraiment mignonne. Sur le premier cliché Alizée tient Maggy au-dessus de son visage. Toutes les deux semblent bien s’amuser. En légende la maman écrit "6 mois" accompagnée du hashtag "ma boulette" en guise de surnom. Sur la deuxième photo, Alizée porte Maggy dans ses bras et la petite lui fait un bisou, cela provoque un beau sourire sur le visage de sa mère qui écrit en légende "6 mois et les premiers bisous". Sur ces clichés la petite Maggy a bien grandi et dévoile un visage rond à croquer. Les internautes sont sous le charme des photos et le font savoir. Parmi les commentaires on peut lire : "Elle est magnifique", "Trop belles", "Adorable", "C’est trop chou" ou encore "Elle est craquante".

Par Valentine V.