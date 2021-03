Alizée : lassée par la chanson, elle tourne définitivement la page

En 2014, Alizée sortait son sixième album studio baptisé "Blonde". Sept ans après cet opus, la chanteuse ne semble pas prête à reprendre le chemin des studios. Après vingt ans de carrière, des millions d'albums vendus des tournées de concerts à travers le monde, la mère de famille est d'ailleurs plutôt prête à tourner la page et abandonner la chanson. A la tête de sa propre école de danse avec son mari Grégoire Lyonnet et ambassadrice de la marque de maquillage KVD Vegan Beauty, Alizée s'épanouit désormais dans divers autres domaines.

Une nouvelle vie "normale"

Interrogée dans les colonnes de Gala, Alizée explique pourquoi elle a quitté Paris pour retourner vivre dans sa ville natale, Ajaccio et surtout pourquoi la musique ne l'intéresse plus aujourd'hui : "Je fais ça depuis que j'ai 15 ans, et j'avoue que je suis un peu lassée de trouver les bonnes chansons et de les enregistrer pour un résultat incertain. J'ai vraiment pris goût à la danse, et puis je ne suis plus dans les valises, toujours entre deux avions. J'ai une vie plus normale : nous rentrons à la maison tous les soirs, la petite va à la crèche, et Annily au lycée" a-t-elle confié.



Annily qui a aujourd'hui l'âge qu'avait sa maman quand elle a commencé à connaître la gloire, ne semble de son côté, pas emballée par l'idée de reprendre le flambeau : "Je ne suis pas chanteuse, et le milieu artistique ne me séduit pas" explique la jeune fille, toujours dans les colonnes de Gala. "Elle m'emmenait partout ! Je l'ai vu travailler beaucoup et je n'ai pas envie d'une telle notoriété, d'être autant exposée qu'elle ne l'a été" a ajouté la fille de Jérémy Chatelain.

Par E.S.