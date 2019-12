Alizée : le tendre cliché de sa fille Annily avec sa petite Maggy

La fille de la chanteuse Alizée et de l'ancien candidat de la "Star Acadamy" Jérémy Chatelain a maintenant un compte Instagram scruté par presque 35 000 abonnés. La jeune fille de 14 ans y poste de nombreux clichés de sa vie quotidienne, pour le plus grand bonheur de ses fans. Ce dimanche 29 décembre, elle a partagé un adorable cliché avec sa petite soeur Maggy. Le bébé d'un mois est le fruit des amours de l'interprète de "Lolita" avec Grégoire Lyonnet, le danseur de "Danse avec les stars". Maggy et Annily posent devant leur sapin et leurs cadeaux encore emballés. "Régine & Badou" a simplement commenté en légende l'aînée, sans donner plus d'indices sur l'appartenance de ces surnoms. Sur d'autres clichés avec ses copines, Annily se fait appeler "Badou" ce qui reviendrait à surnommer Maggy... "Régine" ?! Assise dans un fauteuil, l'adolescente tient fermement le nouveau né qui la regarde ébahi.

Pluie de "likes"

Un cliché plein de tendresse et de complicité qui a séduit les internautes, qui n'ont pas manqué de remarquer ce "grand amour mutuel". Les deux sœurs ont reçu plusieurs commentaires : "le regard qu'elle te porte, c'est de l'amour", "sublimes", "elle regarde sa grande sœur avec beaucoup de joie". La publication a notamment été appréciée par Coralie Licata, la femme du danseur Christophe Licata, et par Grégoire Lyonnet lui-même, un papa visiblement très fier de sa petite famille !

Par Elodie F.