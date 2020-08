Alizée maman : cette adorable photo de sa fille Maggy qui fait fondre la Toile

Alizée est une maman comblée de deux petites filles. La jeune femme file le parfait amour depuis 2013 avec son partenaire de "Danse avec les Stars", Grégoire Lyonnet. Le duo avait fait sensation en remportant la finale de l'émission phare de TF1. Le 18 juin 2016, Alizée et Grégoire se sont dit "oui" et ils sont les heureux parents d'une petite Maggy, âgée de huit mois. De son côté, celle qui s'est faîte connaître avec le tube "Moi Lolita", a une fille de quinze ans, née de sa relation avec Jérémy Chatelain. Si en temps normal, Alizée est très discrète concernant sa vie privée, ce mercredi 12 août, la jeune femme a partagé une photo de son adorable petite fille dans sa story Instagram. Elle a fait fondre tous ses abonnés.

Une maman aux anges

Un cliché des plus attendrissants. Alizée a partagé une partie de son bonheur avec ses fans. Sur cette photo, sa fille Maggy s'amuse sur un tableau d'éveil en tête d'ours. La jeune enfant y colle des autocollants en forme d'étoiles et de coeurs, de la marque "Jungle by Jungle Kids", que l'ancienne chanteuse a identifiée dans sa publication. Autre détail, Alizée a jeté son dévolu sur une marque de couches française puisque la petite Maggy en porte une signée "Joone Paris". Ce vendredi 14 août, Alizée a dévoilé une nouvelle photo de sa fille en train de dormir. L'occasion de faire craquer une nouvelle fois sa communauté, qui ne manque pas de complimenter la maman et sa fille. Une chose est sûre, c'est que la chanteuse a une vie bien remplie en Corse, où elle a posé ses valises avec son époux Grégoire. Ils vivent tous deux de leur passion, puisqu'ils ont ouvert une école de danse à Ajaccio. Une reconversion qui la comble de joie.

