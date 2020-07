Alizée maman : pour ses 8 mois, Maggy lit un livre !

Tous les mois à chaque date anniversaire de sa fille, Alizée publie une photo de la petite. Elle grandit sous les yeux de la communauté et des fans Instagram de sa mère. Dès le berceau, Maggy faisait forte impression. Et la dernière photo en date postée pour les 8 mois de Maggy par Alizée ce vendredi 24 juillet ne nous fera pas dire le contraire.

Que du bonheur

On y voit la petite fille assise par terre, un livre entre les mains. Elle a l'air très concentrée et regarde les images avec attention. Dans les commentaires, certaines mères n'en reviennent pas. "Mon fils va avoir 8 mois et il est bien loin d'être aussi tonique... il commence seulement à se tenir assis, se mettre debout et marcher à 4 pattes je n y pense même pas", écrit Estelle. "Très belle et dégourdie", "adorable", magnifique", les qualificatifs pleuvent dans les commentaires. "Ma poupée", ajoute le danseur Christophe Licata.

Pour Alizée, ce n'est que du bonheur. L'arrivée de Maggy a été vécue comme une grande joie et elle aime partager des moments intimes avec sa fille comme cette journée à la piscine ou encore cette soirée pyjama. La chanteuse apprécie par dessus tout son rôle de maman. Déjà maman d'Annily, une adolescente de 15 ans qu'elle a eue avec Jérémy Chatelain, la chanteuse de 35 ans a accouché en novembre dernier d'une deuxième petite fille prénommée Maggy, fruit de son union avec Grégoire Lyonnet. Le couple a traversé quelques turbulences liées au coronavirus et au confinement. Ils ont dû annuler plusieurs événements et fermer leur club de danse. Heureusement, leur vie de famille est épanouie et prend le pas sur le reste.

Par Mélanie C.