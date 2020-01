Alizée maman : Sa photo trop chou pour les deux mois de Maggy

Depuis le 24 novembre, la famille Lyonnet compte six membres : Alizée, Grégoire, Annily, Maggy et les chiens Galak et Jon Snow le samoyède. Maggy, la petite dernière, est le deuxième enfant de la chanteuse après Annily née en 2005 de sa relation avec Jérémy Chatelain. Depuis la naissance de la petite Maggy, Alizée nage dans le bonheur. Elle ne manque pas de partager ses moments de vie de jeune mère avec ses fans sur son compte Instagram. C'est d'ailleurs sur ce réseau social qu'Alizée avait annoncé sa grossesse. Il faut dire que la fille d'Alizée et du danseur de "DALS" Grégoire Lyonnet est craquante. On a ainsi pu la découvrir en train de dormir paisiblement, mais aussi faire une sieste avec sa mère, pendant une journée pyjama ou bien encore en train de prendre la pose dans les bras de sa sœur ainée.

Maggy, bien emmitouflée, dort dans les bras de sa mère

Ce 24 janvier, la petite Maggy fête ses deux mois. L'occasion pour sa mère d'immortaliser cet instant. Et comme à son habitude, la petite a l'air d'un calme olympien. Bien pelotonnée dans une couverture qui semble toute douce, la petite Maggy dort dans les bras de sa mère. Alizée est assise à la terrasse d'un café. La photo est légendée d'un simple "2 mois" et deux petits cœurs. Elle a suscité de nombreux commentaires notamment de la part Christophe Licata, danseur de "DALS", qui a commenté d'un emoji cœur. De nombreux internautes en ont fait autant. Et l'un d'eux de noter "que le temps passe si vite" et d'inciter Alizée "de profiter de chaque instant". Voir son enfant grandir semble être la clé du bonheur pour Alizée.

