Alizée maman : ses deux filles partagent un moment de complicité

Instagram est une affaire de famille ! Très active sur le réseau social, Alizée ne cesse de partager des moments de son quotidien avec sa communauté. Chaque mois, elle poste une photo absolument adorable de sa petite fille Maggy, âgée de 7 mois. Il faut dire que la chanteuse nage dans le bonheur depuis sa participation à l'émission Danse avec les stars en 2013. Elle a remporté l'émission avec le danseur Grégoire Lyonnet qui deviendra l'homme de sa vie. Depuis la fin du programme, ils ne se sont plus jamais quittés. Trois ans après ce coup de foudre, les deux tourtereaux se disaient "oui" en Corse. En mai 2019, elle annonçait que sa petite famille allait s'agrandir. Quelques mois plus tard, Maggy pointait le bout de son nez.

annily avec sa "boulette"

Alizée est une maman comblée. Il y a quinze ans, elle donnait naissance à sa première fille, Annily surnommée Badou, née de son union avec Jérémy Chatelain, ancien candidat de la Star Academy avec qui elle a vécu plusieurs années. L'adolescente de 15 ans est tout comme sa maman, très active sur les réseaux sociaux. Passionnée de photo depuis plusieurs années maintenant, elle n'hésite pas à poster les nombreux clichés qu'elle prend, mais également des photos plus personnelles. Elle vient de poster un adorable moment de complicité avec sa petite soeur en story sur Instagram. Sur une photo en noir et blanc, Annily Chatelain porte Maggy dans ses bras et la regarde tendrement, elle a légendé la photo d'un "boulette", placé sur le regard du bébé pour lui cacher le visage.

Par J.F.