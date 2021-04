Alizée partage de tendres clichés en compagnie de ses filles et de Grégoire Lyonnet pour Pâques

Alizée est une femme comblée. Sa période "Lolita" derrière elle, la jeune femme a décidé de s'adonner à de nouvelles passions. Projetée sous le feu des projecteurs grâce à sa douce voix, elle a décidé de tourner définitivement la page et abandonner la chanson. Depuis sa participation à l'émission phare de TF1, "Danse avec les Stars", la vie d'Alizée a basculé. Elle a ainsi rencontré Grégoire Lyonnet, qui est devenu son mari et père de sa plus jeune fille, Maggy. Le couple s'est installé en famille sur l'Île de beauté, où ils vivent de leur passion : la danse. En effet, la mère de deux enfants âgée de 36 ans est à la tête de sa propre école de danse avec son compagnon. Une vie plus "normale" qui semble l'épanouir. Dans les colonnes de Gala, Alizée a expliqué la raison pour laquelle elle s'était installée à Ajaccio, sa ville natale et pourquoi elle a décidé d'arrêter la musique : "J'ai vraiment pris goût à la danse, et puis je ne suis plus dans les valises, toujours entre deux avions. J'ai une vie plus normale : nous rentrons à la maison tous les soirs, la petite va à la crèche, et Annily au lycée."

"Très belles photos"

Ce dimanche 4 avril, Alizée a célébré Pâques en famille et a partagé son bonheur sur Instagram. La mère d'Annily et de Maggy a partagé de tendres photos de sa chasse aux œufs et le quatuor respire le bonheur. Pour accompagner ses adorables clichés, l'artiste a écrit : "Pâques 2k21. Première chasse aux œufs pour Maggy", tout en interrogeant sa communauté sur sa "récolte". En ce dimanche placé sous le signe de la famille et de la bonne humeur, sous le soleil de Corse, la jeune maman a fait les choses en grand. Elle n'a rien laissé au hasard pour combler ses filles. D'ailleurs, ses clichés ont fait fondre ses abonnés, qui n'ont pas hésité à commenter. "Très belles photos, merci Alizée pour vos partages de Maggy" ou encore "Une photographie vraiment spectaculaire", écrivent-ils sous cette série de photos qui a fait l'unanimité.

Par Solène Sab