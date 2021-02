Alizée rend un bel hommage à sa fille Maggy sur Instagram, les internautes conquis

Depuis le 24 novembre 2019, Alizée est maman d’une petite fille prénommée Maggy, fruit de son amour avec celui qui est son mari depuis 2016, Grégoire Lyonnet. Depuis cette date, Alizée qui a goûté aux joies de la maternité une seconde fois, quinze ans après sa première grossesse, se plaît à publier de nombreuses photos de sa fille pour dévoiler ses adorables tenues.

En novembre dernier, le visage de la petite fille a finalement été entièrement dévoilé sur les réseaux sociaux. À l’occasion du premier anniversaire de la petite Maggy, l’ancienne candidate de "Danse avec les stars" a en effet publié un cliché qui a ravi ses fans les plus fidèles sur Instagram.

Alizée rend un bel hommage à sa fille

Raide dingue de sa fille qui a aujourd’hui quinze mois, Alizée a décidé de lui rendre un éternel hommage. Ce mercredi 10 février, l’interprète de "Moi lolita" a dévoilé un nouveau tatouage en l’honneur de sa progéniture : le prénom "Maggy" joliment écrit sur son poignet. "Évidence" écrit simplement la chanteuse en légende de la photo en noir et blanc. De quoi faire réagir ses abonnés qui ont visiblement été attendris par ce geste : "L’écriture est très jolie", "Super beau", "Mère et fille", "Magnifique", "Trop chou, ça me donne trop envie quand je vois ton bras" peut-on lire parmi les commentaires.

Le quotidien rempli de joie avec sa fille Maggy, est un bon moyen pour Alizée, d’oublier les nombreux coups durs auxquels elle et son mari Grégoire Lyonnet ont dû faire ces derniers mois. À cause de la crise sanitaire, le couple a en effet été forcé de fermer son école de danse située à Ajaccio.



