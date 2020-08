Alizée : sa fille Annily explique comment elle vit la célébrité de ses parents

Agée de quinze ans, la fille aînée d'Alizée et de Jérémy Chatelain a bien grandi. Proche de son petit frère Forest et de sa petite soeur Maggy, née de l'union d'Alizée avec le danseur Grégoire Lyonnet, Annily est souvent présente sur les réseaux sociaux, tout comme sa maman. Suivie par un certain nombre d'abonnés sur Instagram, plus de 43 000, la jeune fille partage son quotidien à travers ses clichés personnels et répond aussi aux questions des internautes, sauf celles qui sont trop indiscrètes. A l'occasion d'un question-réponse en story ce 8 août, Annily a été interrogée sur son rapport à la célébrité de ses parents : "Comment tu gères la célébrité de tes parents ? Et la tienne ?".

"je vis avec ça depuis petite"

La jeune fille surnommée Badou, a alors accepté de répondre avec simplicité. "Bon pour commencer je ne suis absolument pas célèbre il faut le dire...", a-t-elle d'abord assuré sur sa notoriété. Et concernant celle de ses parents Alizée et Jérémy Chatelain, Annily semble ne pas être perturbée par cela : "En ce qui concerne 'La célébrité de mes parents', ce n'est pas quelque chose à gérer puisque je vis avec ça depuis petite". "Les gens sont donc habitués à Ajaccio", a conclu la jeune fille qui assure ne pas être souvent sollicitée lorsqu'elle sort. De quoi vivre sereinement la popularité de ses parents dont elle ne souhaite pas suivre les pas dans la chanson, avait-elle déjà assuré en story sur Instagram. Un vécu que vivra également sa petite soeur Maggy avec la célébrité du couple gagnant de Danse avec les stars.

Par Marie Merlet