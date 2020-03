Allan Théo : la belle somme qu’il a gagnée grâce à "Emmène-moi" (exclu vidéo)

En 1998, la France tombe sous le charme d’un jeune chanteur grenoblois Allan Théo. L’artiste fait un carton avec son tube "Emmène-moi". Plus de 20 ans plus tard, le hit reste une chanson phare des années 90 et de la période des "boys band". Invité de "L’Instant de Luxe" sur Non Stop People, Allan Théo a accepté de révéler combien il avait touché grâce à cette chanson. "Je suis co-auteur. On a fait un album sur lequel je suis auteur et compositeur sur 2 titres", explique-t-il dans un premier temps. "J’ai touché énormément d’argent", avoue-t-il ensuite. Alors que Francky Vincent avait révélé sur Non Stop People qu’il avait touché 1 million d’euros grâce à "Fruits de la passion", Allan Théo indique qu’il a touché la même chose. "C’est dans le même registre. (…) J’ai touché 1 million d’euros", déclare-t-il. Qu’a-t-il fait de cet argent ? "Je me suis acheté une maison. J’ai réinvesti dans la musique aussi. J’ai autoproduit mon deuxième album car comme je le disais il n’y aucune maison de disque qui me suivait sur un projet autre que de la ‘dance’", répond le chanteur.

Le chanteur a fait des dépenses raisonnées

Allan Théo souligne ainsi avoir été très sage quant à ses dépenses. "Les plus grosses bêtises que j’ai pu faire, c’est quand il s’agissait de musique", conclut-il. Papa d’une petite fille autiste de bientôt 8 ans, le chanteur s’est également confié avec tendresse sur Non Stop People. "Elle m’a permis d’appréhender le monde à travers un autre regard. C’est-à-dire de ne pas suivre les règles. Car évidemment elle n’est pas connectée comme nous. On s’en est rendu compte assez tôt. Qu’elle avait des capacités étranges, qu’elle avait une façon de communiquer particulière", raconte-t-il.

Par Ambre L