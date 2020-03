Allan Théo père d’une fille autiste : ses bouleversantes confidences (exclu vidéo)

Le 26 mai 2012, Allan Théo devenait le papa d’une petite fille prénommée Jaïnhaa. L’enfant, fruit de ses amours avec son ex-compagne Sophie, a été rapidement diagnostiquée autiste. Invité de "L’Instant de Luxe", Allan Théo s’est confié sur cette paternité particulière. "On a découvert assez rapidement qu’elle était autiste. Elle m’a permis d’appréhender le monde à travers un autre regard. C’est-à-dire de ne pas suivre les règles. Car évidemment elle n’est pas connectée comme nous. On s’en est rendu compte assez tôt. Qu’elle avait des capacités étranges, qu’elle avait une façon de communiquer particulière", raconte l’inoubliable interprète de "Emmène-moi". Un trouble mental qui a donné une certaine force au chanteur, populaire dans les années 90. "Ça m’a aidé personnellement à m’affranchir de pas mal de codes et de barrières pour vraiment faire ce que j’avais dans la tête. Je pense que le fait d’être père, ça a été l’un des trucs les plus importants qui me soit arrivé. (…) Je ne pensais pas que j’étais autant fait pour être papa", confie Allan Théo sur Non Stop People.

La petite fille fêtera bientôt ses 8 ans

L’artiste se réjouit d’avoir pu tisser une relation forte avec sa fille de bientôt 8 ans. "On est très fusionnel. Elle adore la musique. Il y a une sorte de communication non-verbale – même si elle est verbale – entre nous", souligne-t-il. L’autisme de sa fille a permis en tout cas à Allan Théo de se dépasser lui-même et de dépasser certaines peurs. "Je pense que ce qui est le plus difficile est de ne pas avoir peur de l’autisme. J’ai eu peur (…) mais heureusement que ça m’est arrivé car c’était de l’ignorance en fait. C’est juste une particularité, il n’y a rien de dramatique, rien de terrible. Moi je ne l’ai pas vécu comme cela", indique le chanteur. "C’est une enfant joyeuse qui m’apporte énormément d’amour", ajoute Allan Théo qui avoue avec tendresse qu’il "pourrait en parler des heures".

Par Ambre L