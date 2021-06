Amaury Vassili bientôt papa : il dévoile le prénom de son futur bébé (Exclu vidéo)

Le 14 mai dernier, Amaury Vassili a posté sur sa page Instagram officielle une photo qui n'a pas manqué de faire réagir sa communauté. En effet, celui qui a représenté la France à l'Eurovision en 2011 a annoncé qu'il attendait un heureux évènement avec sa compagne. En légende d'un cliché sur lequel il fait mine de chanter une berceuse à son futur enfant, voilà ce qu'il a écrit : "Une chanson douce que me chantait mon papa...".

Très vite, les réactions des internautes ont afflué dans le fil des commentaires, entre félicitations et messages bienveillants. "Ah ben en voilà une bonne nouvelle. Un bébé pour l'été", a posté un internaute. "C'est super, félicitations aux futurs parents. Je suis ravie pour vous. C'est une nouvelle comme je les aime. Merci de partager cette photo avec nous", a poursuivi un autre. À noter que la chanteuse Chimène Badi a elle aussi réagi à la nouvelle. "Félicitations", a-t-elle simplement écrit.

"C'est un nouveau chapitre de ma vie qui s'ouvre"

Ce mardi 1er juin 2021, Amaury Vassili est l'invité d'Evelyne Thomas dans son émission diffusée sur Non Stop People. Dans un extrait inédit, le chanteur de 31 ans révèle le prénom de son futur enfant. Une révélation qu'il fait lorsque l'animatrice souligne que son nom de famille est russe. "Ma maman adore l'exotisme. Elle a toujours aimé les sonorités, surtout russes. Après, ça n'a aucun rapport avec la quelconque politique, c'est juste qu'elle aime les prénoms, et finalement, j'ai un petit peu suivi sa voie puisque j'ai donné un prénom russe aussi au fils qui va bientôt naître", dit-il.

Et de poursuivre : "Il va s'appeler Anatoli. C'est russe (...) Pourquoi ? Je ne sais pas, mais on aime la différence de cette manière-là, par le prénom notamment (...) C'est un nouveau chapitre de ma vie qui s'ouvre". Est-il prêt à devenir papa ? "Je pense que oui et non parce que sous certains aspects, je le suis, je me sens capable. Après, la réalité d'un petit être si fragile, ça doit quand même changer, perturber des choses", répond-il. Amaury Vassili partage sa vie depuis 15 ans avec sa compagne et maman de son futur enfant. "J'ai eu la chance de la rencontrer à une occasion bien particulière puisque c'était d'ailleurs la première fois que je montais sur scène au Zénith de Rouen avec Hélène Ségara pour chanter 'Vivo per lei' (...) C'était un peu le moyen d'ouvrir ce chapitre sur la paternité", conclut-il.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "Evelyne Thomas" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV