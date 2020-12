Amaury Vassili : ses souvenirs de l'Eurovision dix ans après sa participation (Exclu vidéo)

Amaury Vassili s'est fait connaître du grand public en 2011, lors de sa participation au 56e Concours de l'Eurovision. Une participation à l'issue de laquelle il n'a pas gagné, se classant 15e sur 25 concurrents. En octobre 2019, le chanteur était venu sur le plateau de "L'instant de Luxe" pour revenir sur son expérience. "Tout le monde était persuadé que j'allais gagner. Moi je prenais des pincettes. Mais c'est vrai qu'au bout d'un mois d'intense émulation autour de cette probable ou improbable victoire, on commence à y croire quand même", disait-il.

Et de poursuivre : "La déception arrive quand les 2-3 premiers pays donnent les notes. J'ai fini 14e [le chanteur a fini 15e ndlr]. C’était en 2011 à Düsseldorf. J’aurais voulu gagner, j’aurais voulu être un peu plus haut, mais j’étais super content, car j’ai eu l’exposition médiatique d’un gagnant".

"Je me rappelle les bons moments"

Ce jeudi 3 décembre, Amaury Vassili fait son retour dans les locaux de Non Stop People face à Christophe Combarieu dans son émission "Face à la Scène". Dans un extrait inédit, il évoque une nouvelle fois sa participation à l'Eurovision, lui qui fêtera l'année prochaine les dix ans de cette expérience.

"Je ne regrette pas, et je suis sans doute un des plus grands fans de cette compétition parce que je trouve qu'elle véhicule des choses extraordinaires. Bien au-delà de tout ce qu'on peut en dire - oui il y a peut-être des histoires - on n'en saura jamais rien. Je n'épilogue pas dessus et je me rappelle les bons moments, cette foule de plus de 30 000 personnes, les 100 millions de téléspectateurs qui ont pu voir ma performance, c'est des amitiés (...) Cette passion commune nous a fait nous rejoindre sur cette Eurovision et depuis, on se revoit encore et tout ça, c'est très important. Se construire des bons souvenirs, c'est tout ce qu'on peut attendre d'une belle vie", a-t-il dit.

