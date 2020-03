Amel Bent affiche son soutien au professeur Didier Raoult

La prescription de la chloroquine est désormais autorisée depuis ce jeudi 26 mars par le gouvernement pour des patients atteints par le coronavirus. Dans un cadre très stricte, la distribution du traitement est sous la responsabilité d'un médecin et des établissements de santé. Une première victoire pour le professeur Didier Raoult qui a fait face à de nombreuses réserves de la part d'autres personnels de santé. Mais l'usage de la chloroquine en pleine polémiéque, a aussi ses défenseurs. Alors que six élus sont traités à la chloroquine dont le maire de Nice, Christian Estrosi, le directeur de l'Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection a reçu les soutiens de Eric Cantona, Laura Tenoudji, Ségolène Royal mais aussi d'Amel Bent.

Amel Bent remercie le professeur Didier Raoult

En story sur Instagram, la jurée de The Voice a affiché son soutien au professeur Didier Raoult. "Merci Dr. Raoult pour votre persévérance et votre détermination", a-t-elle écrit sur un fond noir en ajoutant le drapeau de la France et la Terre. Depuis son balcon pour applaudir le personnel hospitalier, la chanteuse les a ensuite remercié et a adressé un message d'encouragement à ses abonnés en cette période de confinement. "En ce moment on ne peut plus se serrer la main, on ne peut plus se faire la bise, on ne peut même plus se parler de près mais j'ai l'impression qu'on a jamais été autant liés les uns aux autres, et pour la bonne cause, pour aider le personnel soignant qui s'est mis au service de la vie depuis quelques semaines maintenenant, alors on les soutient en restant chez nous", a-t-elle lancé pour apporter du positif.

Par Marie Merlet