Amel Bent : ce subtil message à son mari avant son procès

Cela fait plusieurs jours que la famille retient son souffle. Lors du procès qui a eu lieu du mercredi 17 au vendredi 19 juin, Patrick Antonelli, le mari d'Amel Bent comparaissait pour trafic de permis de conduite. En effet, il est accusé d'agir vendu des faux permis de conduire contre des sommes d'argent assez conséquentes entre 2013 et 2015. Cette histoire implique des anonymes mais également des personnalités comme des joueurs de football. Après trois jours de procès, le procureur de la République avait requis cinq ans d'emprisonnement, donc deux avec sursis et une amende de 150 000 euros. Durant son procès, Patrick Antonelli avait justifié cette fraude par le fait qu'il voulait être à la hauteur dans sa relation avec la chanteuse Amel Bent "Je tombe amoureux d'elle, j'ai moins de moyens mais je veux être au niveau quand on sort avec les gens qu'elle fréquente".

une chanson lourde de sens

Ce mercredi 8 juillet, le tribunal rendra son jugement et Patrick Antonelli pourrait être incarcéré immédiatement. Quelques heures avant le verdict tant attendu, Amel Bent, plus amoureuse que jamais a décidé de lancer un appel au pardon mais également lui faire passer un message des plus subtils. Dans la nuit, elle a posté une story Instagram sur laquelle on la voit de dos, dans une pièce plongée dans le noir. Elle interprète la chanson de Véronique Sanson, qui évidemment est pleine de sens, quelques heures avant le verdict. "Une nuit je m’endors avec lui / Mais je sais qu’on me l’interdit / Et je sens la fièvre qui me mord / Sans que j’aie l’ombre d’un remord / Et l’aurore m’apporte le sommeil / Je ne veux pas qu’arrive le soleil / Quand je prends sa tête entre mes mains / Je vous dis que j’ai du chagrin / Et je me demande si cet amour aura un lendemain / Quand je suis loin de lui / Quand je suis loin de lui".

Par J.F.