Amel Bent : ces "troubles anxieux" dont elle souffre depuis l'enfance

En février dernier, Amel Bent a fait son retour à la télévision en tant que membre du jury de la dixième saison de "The Voice". Aux côtés de Florent Pagny, Marc Lavoine et Vianney, la chanteuse de 35 ans a tenté de remporter le titre de cette édition 2021. Mais c'est Florent Pagny qui a mené son talent vers la victoire. En effet, Marghe Davico a été sacrée gagnante du télé-crochet. Peu de temps après ce clap final, Amel Bent a refait parler d'elle pour la sortie le 4 juin dernier de l'album "Sorore" en trio avec Camélia Jordana et Vitaa. Une collaboration à trois qui n'a pas toujours été facile, comme elle l'a confié au micro de RTL dans l'émission "Laissez-vous tenter".

"On réinvente chacun de ses morceaux et ça a été un ascenseur émotionnel pour toutes les trois", disait-elle. Et de poursuivre : "Parfois, ça boudait un peu. 'Mais pourquoi vous avez touché à cette note ? J'y tiens'. Il y a eu des larmes en fait, pour un accord changé. C'est bien aussi en tant qu'artiste de se rendre compte à quel point, les chansons, nos chansons, on les aime. Elles racontent un morceau de notre histoire très fort, avec notre public, et changer un tout petit bout de ce truc-là, c'est presque une trahison, parfois. Moi je l'ai vécu comme ça".

"Je peux très vite me renfermer..."

Lundi 14 juin 2021, Amel Bent a fait une annonce à sa communauté. En effet, en légende d'une vidéo postée sur Instagram, la maman a écrit ces quelques mots : "Aujourd’hui, je suis très fière d’annoncer que je suis ambassadrice du programme de sensibilisation et de formation 'Brave Together' créé par Maybelline avec Unafrance qui permet d'apprendre à repérer les signes, de choisir les mots et de trouver de l’aide (...) Aujourd’hui, un jeune sur trois souffre de dépression et/ou d’anxiété, c’est une souffrance qui prend de plus en plus d’ampleur, et il est donc très important de délier la parole sur ce sujet".

Dans la séquence en question, Amel Bent confie souffrir de "troubles anxieux". "Je crois que quand on n'arrive plus à vivre normalement, là ça devient une pathologie. Je pense forcément à l'enfance, où on est forcément plus démuni. On se dit : 'Qu'est-ce qu'il se passe ? Je me sens pas bien et je ne sais absolument pas pourquoi'. Je sais avec le recul que, petite, j'avais des troubles anxieux. Je savais que c'était ça", explique-t-elle. Et de poursuivre : "L'anxiété, c'est un peu comme une vague qui arrive, qui vous englobe, qui vous entraîne. Il n'y a pas une personne pour me faire me sentir mieux. C'est surtout sentir venir la vague, choisir tout de suite le bon chemin (...) ou je peux très vite me renfermer, voire broyer du noir, peut-être même saboter mes projets, saboter mes relations. C'est comme ça que j'ai appris à avancer avec ce trouble, parce que c'en est un".

Par Non Stop People TV