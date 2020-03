Amel Bent confinée : sa spectaculaire perte de poids

Depuis mardi 17 mars, les Français doivent respecter une mesure de confinement face à la propagation du coronavirus. Ainsi, de nombreux programmes télévisés sont déprogrammés. Mais les présentateurs sont présents virtuellement. Ainsi, Cyril Hanouna présente "Ce soir chez Baba" alternative à TPMP, Arthur a créé "The Show must go home" diffusé sur les réseaux sociaux ou encore Jarry assure le "Jarry Show" sur Instagram et Facebook. Ce dernier a reçu plusieurs personnalités dans son émission. Mercredi 25 mars, c’est Amel Bent qui a joué le jeu. La jurée de "The Voice" a révélé le nombre de kilos qu’elle a perdu depuis le confinement et c’est impressionnant !

"Je sors du confinement, je vais être dans les défilés de Victoria's Secret"

Si plusieurs personnes partagent leur quotidien sur les réseaux sociaux, leurs astuces pour passer le temps et leur envie de grignoter incessante, ce n’est pas le cas d’Amel Bent qui devrait faire des envieux. Interrogée par Jarry, elle a confié avoir perdu 7 kilos depuis le début du confinement ! Un chiffre élevé que la chanteuse a donné avec humour, "Je sors du confinement, je vais être dans les défilés de Victoria's Secret". Est-ce qu'elle fait beaucoup de sport comme de nombreux internautes ? La réponse est ailleurs et se trouve dans sa cuisine. Amel Bent confie cuisiner "des trucs très simples" avec "peu de féculents" qu’elle réserve pour son mari et sa fille qui applaudit les soignants avec elle. Son astuce : "Manger plein de légumes et de fruits, profiter du temps pour cuisiner, c’est beaucoup plus sain". La jeune maman a également révélé ne pas "tomber dans la psychose" de la peur du manque. "Je n’ai absolument pas stocké des trucs, j’ai fait mes courses comme d’habitude" confie Amel Bent.

Par Non Stop People TV