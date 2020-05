Amel Bent critiquée : cette photo qu'elle a dû supprimer sur Instagram

En avril dernier, Amel Bent a partagé sur ses réseaux sociaux une triste nouvelle avec ses fans. En effet, la chanteuse de "The Voice" a dû faire face à un décès au sein de sa famille. Une disparition qu'elle a annoncée dans la nuit du lundi 27 au mardi 28 avril sur Instagram. "J'espère que tout le monde va bien par ici... Je dois vous avouer que nous avons perdu un membre de la famille ce vendredi et c'est la raison pour laquelle je ne partage pas mon quotidien ces derniers jours. Je pense quand même très fort à vous et vous espère en bonne santé. Prenez soin de vous et des vôtres", postait-elle. Dans un second message diffusé dans sa story, elle précisait l'identité de la personne défunte avec un touchant hommage. "Paix à ton âme tonton".

Ce détail qui ne passe pas

Avec plus de 500 000 abonnés, Amel Bent profite de sa page Instagram pour donner de ses nouvelles et dévoiler son actualité. Mais le 1er mai dernier, un cliché posté par ses soins n'a pas plu à sa communauté. En effet, la chanteuse a reçu de nombreux commentaires négatifs de la part de ses abonnés, si bien que la jurée de "The Voice" n'a pas eu d'autre choix que de supprimer la publication. C'est un détail qui a choqué ses fans. En effet, sur la photo en question, elle porte une cigarette à sa bouche. Pour apaiser les choses, Amel Bent s'est exprimée dans sa story Instagram. "Je ne suis pas un modèle, mais je ne donne pas le mauvais exemple", a-t-elle écrit.

Par Non Stop People TV