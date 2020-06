Amel Bent : Des photos inédites de son mariage dévoilées

Amel Bent est une femme comblée grâce à son époux Patrick Antonelli. Le 15 juin 2015, la chanteuse a même dit "oui" à l’homme de sa vie et le père de ses deux filles Sofia et Hana. Et malgré des déboires judiciaires, Amel Bent est toujours aux côtés de son compagnon. Et ce lundi 15 juin, la jurée de The Voice a fait une surprise à ses fans. L’artiste de 34 ans s’est emparée de son compte Instagram pour publier une série de photos de son mariage à l’occasion de ses noces de bois, soit cinq ans de mariage. Les abonnés de la chanteuse ont ainsi pu découvrir Amel Bent lors de la traditionnelle cérémonie du henné, et d’autres moments montrant la star en pleine préparation pour son mariage.

Des noces de bois pour Amel Bent

Amel Bent est actuellement en pleine nostalgie ces derniers jours. Le 30 mai dernier, la chanteuse a adressé un touchant message sur Instagram à sa soeur Melissa à l’occasion de son anniversaire : "Ma soeur, quand tu es née, je n’avais que huit ans et pourtant, je me souviens avoir eu conscience du grand cadeau que Dieu m’avait fait ! Eh oui Melissa, tu es une bénédiction pour moi, pour notre frère, pour maman, pour ton père, pour tes amis, et toutes les personnes que tu croises ! Moi qui cours le monde, je peux attester que je n’ai jamais rencontré quelqu’un de ton espèce… sûrement en voie de disparition. Et puis, tu es intelligente, pas seulement quand il s’agit de passer tes examens haut la main, tu as l’intelligence du coeur, celle qui ne trahit jamais et qui te servira tout au long de ta vie. Merci d'être mon backup, depuis toujours, de m'écouter pleurer des heures sans jamais que je sente que je te dérange, merci de me donner la force de croire en moi, merci d'excuser mes faux pas, sans jamais me condamner et de toujours chercher des solutions !".

Par Alexia Felix