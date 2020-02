Amel Bent dévoile une rare photo avec son mari Patrick Antonelli

Amel Bent enchaîne les projets. Alors que la chanteuse a sorti l'année dernière un nouvel album, elle a accepté de rejoindre le jury de l'émission The Voice sur TF1. Mais si tout semble réussir aujourd'hui à la jeune maman, Amel Bent a connu une période sombre en 2016. À l'époque, son mari Patrick Antonelli, gérant d'une auto-école à Neuilly-sur-Seine, a été mis en examen dans une affaire de fraude au permis de conduire impliquant des célébrités, dont Jérémy Ménez ou encore Samir Nasri. Alors que Patrick Antonelli aurait permis à 258 personnes de se procurer de faux permis de conduire contre une somme d'argent, le mari d'Amel Bent a finalement passé quatre mois en prison. Une période compliquée pour la chanteuse : "On parlait beaucoup de moi, mais pas pour ma musique. Je me suis sentie abîmée par quelque chose qui était hors de contrôle. Je souffrais, je me sentais jugée. J’étais vraiment au plus bas. Je me suis retrouvée avec ma fille dans des endroits où je n’avais pas envie d’être", a expliqué Amel Bent à Télé 7 Jours en mai 2019.

Amel Bent fête l'anniversaire de son mari

Et si beaucoup de fans pensaient qu'Amel Bent allait se séparer de son mari, il n'en fut rien. Au contraire, le couple semble plus soudé que jamais. Parents de deux filles, Amel Bent et Patrick Antonelli se font très discrets, ne s'affichant jamais ensemble lors d'événements ou de tapis rouge. Mais il y a quelques heures, la chanteuse française a fait une surprise à ses fans en dévoilant sur son compte Instagram une photo de son couple, à l'occasion de l'anniversaire de son époux : "HBD ma vie" a simplement écrit Amel Bent. Une déclaration tout en retenue pour la star française. En juin dernier, Amel Bent faisait dans les colonnes de Gala une touchante déclaration d'amour à Patrick Antonelli : "Grâce à lui, à l'amour, je suis là aujourd'hui et je m'accepte telle que je suis. Il m'aime et me le dit. (...) Depuis six ans, il me prouve son amour dans tous les détails du quotidien".

