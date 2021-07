Amel Bent en vacances : elle partage un tendre moment avec ses filles sur Instagram

Amel Bent est une maman comblée. Depuis que Sofia (5 ans) et Hana (4 ans) ont débarqué dans sa vie, Amel Bent n'est plus la même. Soucieuse de protéger ses filles des effets néfastes de la notoriété, la chanteuse met un point d'honneur à ne pas dévoiler leurs visages. Et ce, même sur les réseaux sociaux où Amel Bent est très active. La coach de "The Voice" aime partager des brides de son quotidien et de sa famille sur la Toile. Que cela soit au moment de coucher ses filles, les ballades au bord de la mer ou encore les moments bronzette sur un transat'... Les photos des filles d'Amel Bent se comptent par centaine sur ses réseaux sociaux. Plus récemment encore, Amel Bent partageait fièrement une vidéo de ses filles en train de chanter le tube "Ma Philosophie". "Elles refusent la nouveauté", s'amusait la chanteuse au sujet du morceau qui a fait décoller sa carrière.

Amel Bent, maman comblée

Mais hors de question pour Amel Bent de révéler le visage de ses deux filles nées de son mariage avec Patrick Antonelli. La preuve encore ce vendredi 16 juillet 2021. Après une année mouvementée, Amel Bent et ses filles sont parties se ressourcer au bord de la mer. Un tendre moment passé les pieds dans l'eau et qu'Amel Bent a tenu à partager avec ses 761 000 abonnés sur Instagram. Hana, la cadette, paraît toute mignonne avec sa pelle jaune dans une main, un accessoire de plage dans l'autre. Amel Bent et ses filles sont prêtes à passer des vacances où tout baigne !

Par Matilde A.