Amel Bent endeuillée, la raison de son absence des réseaux sociaux

Très présente sur les réseaux sociaux, la chanteuse Amel Bent l’était encore plus depuis le début du confinement. Elle a raconté son quotidien avec ses filles, l’éducation qu’elle leur prodigue ou encore son émotion face aux propos de sa petite Sofia qui applaudit les soignants à 20h à la fenêtre. Amel Bent a également surpris de nombreuses personnes en annonçant le nombre de kilos qu’elle a perdu depuis le début du confinement. Elle s’est également engagée avec 350 artistes dans le collectif Et Demain qui soutient les héros du quotidien. Mais depuis quelques jours, la jurée de The Voice était absente, pas une story ou un post sur son compte Instagram. La raison ? Amel Bent a dû faire face au décès de son oncle.

Amel bent fait part de sa tristesse sur Instagram

C’est sur Instagram que la jeune femme a évoqué sa peine. Alors qu’elle travers une épreuve douloureuse, elle a envoyé un message aux internautes. "J’espère que tout le monde va bien par ici… Je dois vous avouer que nous avons perdu un membre de la famille ce vendredi et c’est la raison pour laquelle je ne partage pas mon quotidien ces derniers jours. Je pense quand même très fort à vous et vous espère en bonne santé. Prenez soin de vous et des vôtres" écrit dans une story Instagram Amel Bent. La jeune maman qui a affiché son soutien au professeur Raoult pendant le confinement, rend hommage à son oncle dans une deuxième story : "Paix à ton âme tonton". Alors que la chanteuse était présente le samedi soir sur dans l’émission The Voice, il faurdra attendre pour la revoir dans le célèbre fauteuil rouge. En raison du confinement, les épreuves en direct ont été décalées.

Par Non Stop People TV