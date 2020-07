Amel Bent : la réaction de son mari Patrick Antonelli à l’issue de sa condamnation

Coup dur pour Amel Bent et sa famille. Son mari et père de ses deux filles, Patrick Antonelli a été condamné ce mercredi 8 juillet par le tribunal correctionnel de Nanterre à quatre ans de prison dont deux ferme et 100 000 euros d'amende. L'ancien gérant de deux auto-écoles, tombé pour trafic de faux permis de conduire, était poursuivi pour "corruption", "modification frauduleuse d'un système de données" et "obtention frauduleuse de documents administratifs". Il a été condamné avec mandat de dépôt différé et pourrait effectuer sa peine à partir de septembre. Patrick Antonelli devra également suivre une formation et il a interdiction de gérer une entreprise. A la fin de l'audience, l'avocat de l'homme de 43 ans s'est adressé à la presse. "La décision prend compte de la défense de Patrick Antonelli et de ses co-prévenus. Elle reste raisonnable, il reste à voir pour Patrick Antonelli la possibilité ou pas de bénéficier d'un aménagement de peine devant le juge de l'application des peines", a-t-il déclaré.

Toujours selon le conseil, Patrick Antonelli s'est dit "soulagé de pouvoir repartir libre sans mandat de dépôt immédiat et exécutoire à l'audience." Le condamné va-t-il faire appel ? "La décision de faire appel est à l'étude. Nous allons voir les motivations précises retenues dans le jugement qui sera disponible lundi et à ce moment-là, nous déciderons de faire appel ou non", indique l'avocat de Patrick Antonelli. A noter que si la chanteuse a montré tout son soutien à son mari via les réseaux sociaux en lui adressant un tendre message, l’interprète de "Ma philosophie" n’était pas présente à l’audience. C’est seul et droit comme un "i" selon les dires de l’AFP que Patrick Antonelli a écouté sa sentence.

Par Non Stop People TV