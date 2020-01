Amel Bent maman, elle dévoile un adorable cliché de ses filles

C’est en 2016 qu’Amel Bent est devenue maman pour la toute première fois en donnant naissance à sa fille Sofia. Très discrète en ce qui concerne ses enfants, la chanteuse avait évoqué rapidement ses filles en 2018 lorsqu’elle avait expliqué sa perte de poids rapide alors qu’elle avait perdu 17 kilos en quatre mois : "Aujourd'hui je suis stable, car je mange très sain (grâce à ce que je cuisine pour mes filles) et j’ai arrêté soda, fast-food, pain et fromage. Du coup ça bouge plus. Pas de sleeve ni régime draconien, mais presque aucun excès, et sûrement un changement hormonal en vieillissant et avec les grossesses. Voilà, c’est pas miraculeux et peut être juste propre à moi, mais en tous cas je me sens mieux, je prends plus de plaisir avec les fringues, mais je reste toujours un peu complexée malgré tout. Il faut du temps et du recul pour pouvoir s’accepter vraiment ronde ou pas".

Soutien de taille chez les Enfoirés

Et il y a quelques heures, Amel Bent a fait une surprise à ses fans sur Instagram en dévoilant un cliché de ses deux filles. Alors qu’elle a participé au show des Enfoirés qui a eu lieu à l’AccorHotels Arena de Paris du 15 au 20 janvier dernier, Amel Bent a eu droit à un soutien de taille lors de la dernière soirée puisque ses filles Sofia et Hana étaient présentes. Sur Instagram, la chanteuse a partagé un adorable cliché où elle apparait mains dans les mains avec ses filles : "Mes reines dans l’arène", a-t-elle écrit en légende. Une photo qui a conquis les internautes.

Par Alexia Felix