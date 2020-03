Amel Bent opérée pour une malformation, elle dit tout

De retour à la télévision en tant que coach dans l'émission The Voice sur TF1, Amel Bent enchaîne les entretiens dans les médias. Et alors qu'elle a accordé une interview à nos confrères de Télé 7 Jours, la chanteuse révélée dans Nouvelle Star en 2004 a fait une confidence surprenante alors qu'elle répondait à la question "The Voice c'est la Voix. Aimez-vous la vôtre ?". Amel Bent a fait savoir que se lancer dans la chanson a été compliqué à cause de sa voix : "Il y a eu des moments où je l'ai détestée et où elle m'a détestée... Il y a eu des soirs, sur scène, où j'avais du sang dans la bouche. Je souffrais d'une mauvaise technique et d'une voix très fragile".

"Aujourd'hui je suis en forme"

Rapidement, Amel Bent révèle qu'elle souffre d'une malformation : "J'ai une corde vocale un peu tordue, qui me donne ces capacités et ce timbre un peu cassé. Mais ce n'est pas ce qui crée des soucis. Mes cordes vocales laissent passer trop d'air et ne s'accolent jamais vraiment, comme elles devraient le faire. Cette malformation que j'ai fait que j'ai un terrain propice à la formation de polypes [une tumeur bénigne qui se développe sur les muqueuses, NDLR]. J'ai été opérée plusieurs fois. Aujourd'hui, je suis en forme". Heureusement pour Amel Bent, les opérations se sont très bien passées, puisque la chanteuse enchaîne les primes pour The Voice et les séances en studio. L'intégralité d'Amel Bent est à retrouver dans Télé 7 Jours, programmes du 7 au 13 mars 2020.

Par Alexia Felix