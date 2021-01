Amel Bent plus mince que jamais : elle dévoile son secret

Amel Bent a bien changé au fil des années. Depuis sa participation à la saison 2 de "La Nouvelle Star", la chanteuse n’a eu de cesse de changer de look. Mais aussi de silhouette. À 35 ans, Amel Bent est plus mince que jamais. Une nouvelle silhouette qui divise ses fans. Si certains s’inquiètent de la perte de poids d’Amel Bent, d’autres sont heureux pour la chanteuse et ne cessent de la complimenter. "Magnifique", "Quelle bombe", "Wahou mais tu es incroyable", peut-on lire en commentaire de ses photos sur Instagram.

Pas de "régime draconien" pour Amel Bent

Dans une interview accordée à "Télé Star", la coach de "The Voice" a dévoilé le secret de son incroyable perte de poids. Maman de deux enfants, Amel Bent a assuré n’avoir pas suivi de "régime draconien" pour se sentir "bien dans (sa) peau". C’est pendant le confinement qu’Amel Bent a décidé de se reprendre en main en concoctant des plats équilibrés. "Mais bon, il y a deux ans, on m’a laissée toute fine avant les fêtes et j’ai repris douze kilos en quelques semaines. Donc, ne me dites pas que j’ai maigri, ça va me porter l’œil et je vais reprendre 15 kilos. Je fais le yoyo, moi !", s’amuse-t-elle dans les pages de "Télé Star". Si sa perte de poids la réjouit, Amel Bent ne souhaite pas en faire sa priorité. "Ce qui m’épanouit dans la vie, ce n’est pas un chiffre sur la balance. C’est d’être avec un homme que j’aime et qui m’aime, d’avoir des enfants en bonne santé et d’être épanouie dans mon boulot", a-t-elle aussi déclaré.

Par Matilde A.