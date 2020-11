Amel Bent : pourquoi elle a empêché sa soeur de se lancer dans la musique

Amel Bent s'est fait connaître du grand public en participant il y a quelques années à l'émission "La Nouvelle Star". Ce concours l'a immédiatement propulsée et depuis, elle enchaîne les tubes. Sa carrière est aujourd'hui au plus haut, grâce à des tubes devenus culte comme "Ma Philosophie". Mais bien décidée à ne pas s'arrêter en si bon chemin, Amel Bent a souhaité se lancer dans d'autres projets, comme participer à l'émission The Voice en tant que jurée.

Il semblerait d'ailleurs que le talent soit de famille. Et pour cause, le 3 novembre dernier, Amel Bent postait une photo sur son compte Instagram. Elle dévoilait alors la pochette de l'album de sa petite soeur, Mélissa, qui se lance dans la musique sous le pseudonyme de May. "Quelle immense fierté et quelle émotion de pouvoir enfin partager ton travail, ton talent, ta sensibilité, ta voix et ta plume avec le monde... J’espère que tu récolteras, ma sœur, les fruits de l’amour et la joie que tu sèmes à travers ta musique ! Incha Allah, ce n’est que le début".

"Je n’étais pas prête"

À cette occasion, les deux soeurs ont accordé une interview au magazine Gala. Amel Bent qui a récemment réagi aux mesures du gouvernement, se confie sur les débuts de sa soeur en tant que chanteuse, et le moins que l'on puisse dire, c'est que cela n'a pas été de tout repos.

Et pour cause, elle lui a mis quelques "bâtons dans les roues" à ses débuts, il y a une dizaine d'années. Toutefois Mélissa n'a pas l'air de lui en tenir rigueur, elle la remercie même : "Elle avait raison. Je n’étais pas prête et je voulais le faire pour de mauvaises raisons. Pas pour la musique, mais pour être connue…". C'est en 2018 que la benjamine décide de se lancer et cette fois-ci Amel Bent approuve la décision de sa soeur : "’Jai juste un peu aidé ma sœur en studio en tant que coach vocal, et pour la paperasse et le stylisme. Je tiens à dire qu’elle a tout fait toute seule".

Par J.F.