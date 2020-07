Amel Bent : première photo avec son mari Patrick Antonelli depuis sa condamnation 

Dans les semaines à venir, le mari d’Amel Bent, Patrick Antonelli, devra retourner en prison. Le père de famille a en effet été condamné à 4 ans de prison (deux ans ferme et deux ans avec sursis), avec mandat de dépôt différé, ce qui veut dire qu’il est ressorti libre du tribunal mais devra, lorsqu’en reçoit l’ordre, se présenter lui-même aux autorités pour être emprisonné.



Le 8 juillet dernier, Patrick Antonelli a été jugé et condamné pour "corruption", "modification frauduleuse d'un système de données" et "obtention frauduleuse de document administratif" par le tribunal correctionnel de Nanterre.



Durant l’audience, l’ancien gérant de deux auto-écoles des Hauts-de-Seine avait expliqué être entré dans une spirale par amour pour Amel Bent : "Je tombe amoureux d’elle, j’ai moins de moyens mais je veux être au niveau quand on sort avec des gens qu’elle fréquente" avait-il déclaré. Une situation qui l’a donc amené à faire du trafic de permis de conduire…

Amel Bent publie une tendre photo

En attendant que son mari retourne en prison pour purger sa peine, Amel Bent a visiblement décidé de profiter de chaque moment. Mariés depuis six ans, ils sont les heureux parents de petites filles prénommées Hana (4 ans) et Sofia (2 ans et demi).



Pour la toute première fois depuis la sentence de son époux, Amel Bent s’est montrée à ses côtés ce lundi 20 juillet 2020 au soir. La chanteuse de 35 ans a en effet publié sur Instagram, une photo où toute la jolie petite famille est réunie. Si Amel Bent prend la pose dans un total look en jean, son mari lui, apparaît de dos, dans une veste de costume grise. Encore une fois, la jolie brune affiche son soutien à l’homme qu’elle aime tant depuis des années, et ce, qu’importe les démêlés avec la justice…





Par E.S.