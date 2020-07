Amel Bent : que risque son mari jugé pour corruption ?

L'affaire a eu lieu entre 2013 et 2015. Le mari de la chanteuse Amel Bent était à l'époque propriétaire d'une auto-école. Mais en plus de son activité, il a décidé d'organiser un réseau parallèle de vente de faux permis. Contre une grosse somme d'argent allant en moyenne jusqu'à 8000 euros, Patrick Antonelli vendait des faux permis de conduire. Les enquêteurs ont découvert le pot aux roses et une enquête a été ouverte. Il a déjà été entendu dans cette affaire il y a quelques années, et avait même fait quatre mois de détention provisoire en 2016. Mais le parquet ne s'est pas arrêté là puisque Patrick Antonelli a été de nouveau entendu du mercredi 17 au vendredi 19 juin par le tribunal. Il comparaissait pour "corruption et modification frauduleuse d'un système de données mis en oeuvre par l'État".

une lourde peine

Ce mercredi 8 juillet, le parquet rendra sa décision. Et à quelques heures du verdict, Amel Bent a décidé de lui apporter tout son soutien. Dans une vidéo publiée sur Instagram dans la nuit, la chanteuse interprète la chanson Amoureuse de Véronique Sanson. Une chanson lourde de sens, quelques heures seulement avant la décision du juge. La jurée de The Voice pourrait bien être séparée de son mari pendant quelques mois.

En effet, Patrick Antonelli risque 150 000 euros d'amende et cinq ans d'emprisonnement dont deux avec sursis. Il pourrait être incarcéré dès sa sortie du tribunal si cette peine s'accompagne d'un mandat de dépôt et même si ses avocats font appel de la décision.

Par J.F.